Duitse taxichauffeur met geweld beroofd in Groesbeek

GROESBEEK - Een Duitse taxichauffeur is in de nacht van vrijdag op zaterdag beroofd in Groesbeek. De chauffeur werd met met een vuurwapen bedreigd en de daders waren gewelddadig. De daders gingen er met het geld van de chauffeur vandoor.

Van het tweetal ontbreekt vooralsnog elk spoor. De chauffeur haalde de klanten op in Groesbeek. Ze wilden naar Kleve, maar op de Derdebaan beroofden ze de chauffeur en gingen ze ervandoor. Het slachtoffer raakte niet gewond. Hoe groot de buit was, is niet bekend.