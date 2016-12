'Ga er niet wandelen': oevers Maas vallen droog door aanvaring stuw

Foto: Verkeersleider Jos

GRAVE - De klap tegen de stuw bij de Thompsonbrug bij Grave was een flinke. De Maas 'loopt leeg', omdat de stuw kapot is. Rijkswaterstaat waarschuwt om niet in de drooggevallen stukken te gaan wandelen.

Deze zaterdag worden er speciale inspecties gedaan om de schade door de aanvaring afgelopen donderdagavond eens goed te inspecteren. De scheepvaart tussen Grave en Sambeek en op het Maas-Waalkanaal is gestremd door het ongeval. De stuw ligt precies op de grens van Gelderland en Brabant. Vijf schuiven kapot Uit het eerste onderzoek blijkt dat vijf schuiven van de stuw beschadigd zijn. Hierdoor loopt er water weg uit het stuwpand, het deel van de rivier tussen twee stuwen en/of sluizen. Dat is het geval in het stuk tussen Grave en Sambeek. Rijkswaterstaat hoopt vandaag meer duidelijkheid te krijgen over welke herstelwerkzaamheden ze moet gaan doen en hoe lang dit gaat duren. Met camera's vindt een onderwaterinspectie plaats. Niet komen! Vrijdag ging een helikopter de lucht in om het zakkende peil in het stuwpand tussen Sambeek en Grave vast te leggen. Het waterpeil is nu stabiel, maar oevers kunnen droogvallen, waarschuwt Rijkswaterstaat. Het is niet veilig om daar nu te komen. De schipper die verantwoordelijk is voor de aanvaring, is aangehouden. Zie ook: Alles over de kapotte stuw