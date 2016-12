Kamervragen over verlof voor moordenaar meisje van Nulde

PUTTEN - De partij VNL gaat Kamervragen stellen over het verlof van de moordenaar van Rowena, ook wel bekend als het meisje van Nulde.

Rowena werd op 4-jarige leeftijd vermoord door de vriend van haar moeder. Haar romp werd op strand Nulde gevonden, andere lichaamsdelen elders in het land.

Dader Mike J. werd tot twaalf jaar cel en tbs veroordeeld. De vader van Rowena, Martin Huisman, zei gisteravond in Hart van Nederland dat de dader op onbegeleid verlof mag.

En dat is afschuwelijk, vindt Kamerlid Joram van Klaveren, die stelt dat 'de samenleving geen proeftuin is voor gevaarlijke criminelen die onbegeleid verlof krijgen'. Ook wil hij van minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur weten of hij bereid is het onbegeleid verlof af te schaffen.

De moeder van Rowena heeft haar straf van zes jaar al uitgezeten.

