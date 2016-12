Leegstaande boerderij Doornspijk brandt helemaal af

DOORNSPIJK - Een boerderij in Doornspijk (Elburg) is in de nacht van vrijdag op zaterdag helemaal afgebrand. Niemand raakte gewond. De brand is mogelijk aangestoken.

De boerderij ligt aan de Lageweg en stond leeg. De brandweer ging rond 3.30 uur richting het pand en probeerde het te behouden. Daarbij hield ze omliggende boerderijen nat, vanwege een vonkenregen, meldt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland op Twitter. Door de brand ontstond kortsluiting en kwamen enkele omliggende woningen zonder stroom te zitten, maar dit werd snel verholpen. Uiteindelijk lieten de brandweerlieden de boerderij gecontroleerd uitbranden. De politie hoort het graag wanneer mensen iets gezien of gehoord hebben omtrent de brand.