Autobrand slaat over naar schuur; beiden door het vuur verwoest

Foto: Bart Meesters

GENDRINGEN - Een felle autobrand in Gendringen sloeg in de nacht van vrijdag op zaterdag over naar een naastgelegen gebouw, dat zou fungeren als schuur.

Even na 4.30 uur werd de brand aan de Parrallelweg ontdekt. Met meerdere eenheden ging de brandweer ter plaatse. Van de schuur is weinig meer over. De auto is volledig verwoest. Hoe de brand kon ontstaan is nog onbekend.