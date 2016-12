Vijf aanhoudingen in Nijmegen: verdachten hadden steekwonden en bloedvlekken

NIJMEGEN - Na een steekpartij in de Newtonstraat in Nijmegen hield de politie vijf mensen aan. Twee van hen waren gewond, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De politie zette de omgeving af.

Rond 00.30 uur vrijdagnacht kwam melding van een hevige ruzie in een huis in die straat, zegt de politie. Bij aankomst zagen agenten twee mannen weglopen. Ze zaten onder de bloedvlekken. Een van hen had steekwonden.

In de woning werden een man en een vrouw aangetroffen. Ook zij hadden bloedvlekken. Ze werden allemaal aangehouden. Later die nacht hield de politie nog een man aan, ook met steekwonden.

Er werd een speurhond ingezet om bewijs en de later gepakte verdachte op te kunnen sporen.

Het gaat om vier mannen en een vrouw, in de leeftijd van 18 tot en met 24 jaar, uit Nijmegen, Zutphen en Enschede. De politie onderzoekt wie welke rol speelde in het incident.