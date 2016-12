Meerdere aanhoudingen na 'ernstig geweld' in Nijmegen

Foto: Roland Heitink Foto: Roland Heitink

NIJMEGEN - Wat gebeurde er in of bij een woning afgelopen vrijdagnacht in Nijmegen? De politie doet daar onderzoek na een gewelddadige situatie en hield vijf mensen aan.

De politie liet weten dat ze in verband met een 'ernstig geweldincident' een plaats delict heeft afgezet in de Newtonstraat. Een speurhond werd ingezet om bewijs en een vluchtende verdachte op te sporen, wat ook lukte. Wat er zich exact heeft voorgedaan in de Newtonstraat is nog onduidelijk. De politie vraag om tips.