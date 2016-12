Op vier plekken in Waardenburg brandjes in aanloop naar Oud en Nieuw

Foto: Bart Meesters

WAARDENBURG - De brandweer was vrijdag aan het eind van de avond en in de nacht met brandjes in Waardenburg. Op drie plekken werden autobanden in brand gestoken, in een geval ging het om een bankstel.

Rond 22.15 uur ging het mis langs de A2. Daar stonden enkele autobanden in brand. De rook trok tijdens het blussen van de brand over de snelweg. Daarna werd een aanhanger in brand gestoken. In de aanhanger waren autobanden gegooid. Later werden ook autobanden op een kruising in de Hierdenstraat in brand gestoken. Het vermoeden is dat alle drie de branden zijn aangestoken. In de nacht die erop volgde werd vervolgens een bank in de fik gestoken aan het Koningin Julianaplantsoen.