Aantal moorden in Gelderland stijgt opnieuw: zeven in 2016

ARNHEM - In Gelderland werden het afgelopen jaar zeven moorden gepleegd. Daarmee zet de stijgende lijn van 2015 zich voort, blijkt uit cijfers die Omroep Gelderland op een rij zette.

In 2015 kwamen in onze provincie nog zes mensen door geweld om het leven. Een jaar eerder waren dat er vijf en in 2013 stond de teller nog op zes. Uitschieter was 2012 met zestien moorden in Gelderland.

Nu in 2016 dus zeven moorden, maar welke zaken waren dat eigenlijk? Hieronder een overzicht.

8 januari Een 51-jarige vrouw verlaat haar huis in Amsterdam na een ruzie met haar vriend. Op 29 maart wordt haar lichaam gevonden in het Zandenbos bij Nunspeet. Haar partner wordt op 19 maart aangehouden. Hij zit inmiddels niet meer vast, maar blijft wel verdachte in de zaak.

19 maart Bij een schietpartij aan de Houtsnijdershorst in Apeldoorn komt een 31-jarige man om het leven. Zijn broer, een 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, raakt zwaargewond. Ook de hoogzwangere vriendin van de 31-jarige man wordt getroffen, in haar arm. Zij weet zichzelf en haar vier kinderen wel in veiligheid te brengen.

9 mei In café Istanbul in de Nijmeegse wijk Malvert worden twee broers van 32 en 34 jaar doodgeschoten door twee andere broers. De broers zouden ruzie hebben gehad om een ripdeal. De verdachte broertjes zijn in de nacht na de moord aangehouden bij het Van der Valkhotel in Nuland.

26 mei Een 37-jarige Poolse fruitplukster wordt voor het laatst gezien aan de Bommelsestraat in Ophemert. Haar 34-jarige man wordt zondag 29 mei aangehouden als hij zelfmoord probeert te plegen. Ondertussen blijft de politie zoeken naar haar lichaam, dat pas op donderdag 2 juni wordt gevonden - een week na haar vermissing.

27 september Om half vier 's nachts wordt een 26-jarige man doodgeschoten in de Thaliastraat in de Arnhemse wijk Schuytgraaf. De politie pakt twee mannen (35 en 36 jaar) op die in de buurt zijn. Het zou gaan om familie.

8 november Een 19-jarige vrouw wordt rond 22:00 uur zwaargewond gevonden in haar moeders woning aan de Agnietendaal in Ede-Veldhuizen. Een dag later wordt een 20-jarige man opgepakt, die op Instagram een grote wapenverzameling (kapmessen, bijlen, dolken) toonde.

De moordgemeenten van Gelderland

Wij zochten uit waar de moorden de afgelopen jaren gepleegd zijn in Gelderland. Op onderstaande kaart vindt u een overzicht van de moordlocaties van 2010 tot en met 2016. Als u op een plek op de kaart klikt krijgt u meer informatie over de moord. Kijkt u via de app of wilt u een grote kaart? Klik dan hier.

Disclaimer: de term 'moord' is natuurlijk nogal discutabel. Soms wordt iemand in hoger beroep vrijgesproken van moord omdat de voorbedachte rade niet bewezen kan worden en blijkt het toch doodslag. Omdat je dan pas van moord kunt spreken als de straf onherroepelijk is (wat jaren kan duren), gebruiken we de term moord hier niet in de juridische betekenis, maar voor alle vormen van dood door geweld.