Wat is er dit weekend te doen in de mooiste provincie van Nederland

ARNHEM - Knallen bij u de kurken, of de carbidbussen? Dit weekend is het vooral Oud en Nieuw wat de klok slaat in Gelderland.

Dit weekend staat natuurlijk in het teken van de jaarwisseling. U kunt verse oliebollen kopen of ze zelf bakken, maar u kunt ook kiezen voor kniepertjes; een zoete, dunne harde wafel die traditioneel rond de jaarwisseling wordt gebakken en gegeten in het Oosten van het land. Wie geen kniepertjesijzer heeft, kan ze onder andere kopen bij Museum De Scheper in Eibergen.

Carbid schieten

Op veel plaatsen in Gelderland wordt carbid geschoten. Dat gebeurt onder andere op het Knalbal in Halle (vanaf 11.00 uur) en op het Carbidfestival in Epse (vanaf 13.00 uur aan de Oude Larenseweg), maar ook aan de Engeland straat in Dodewaard en in Hellouw.

Oudjaarsconference

Traditiegetrouw is oudjaarsdag ook een moment om terug te kijken op het afgelopen jaar. Dat kan met de oudjaarsconference van Claudia de Breij (31 december NPO1, 22:00 uur) of Javier Guzman (31 december, RTL 4, 20.00 uur). Of warm alvast op met de feestelijke jaarafsluiting op TV Gelderland. Vanaf 17.20 uur (ieder uur herhaald) kunt u kijken naar de registratie van de East side Comedy Night in Nijmegen, met 4 cabaretiers uit het Oosten van het land.

Knallend het jaar uit...

Vuurwerk afsteken mag alleen op oudjaarsdag van 18.00 uur tot nieuwjaarsdag 02.00 uur. Het belooft prima vuurwerkweer te worden. Oudjaarsdag verloopt bewolkt en overwegend droog. Tijdens de jaarwisseling is er kans op heel lokaal een drupje motregen. Ook Nieuwjaarsdag is het nog bewolkt en dan volgt er in de middag regen.

...en fris het nieuwe jaar in

En om middernacht luidt u natuurlijk het nieuwe jaar in met vrienden, familie en naasten. En als u 2017 moedig in wilt luiden; kunt u op veel plaatsen in Gelderland terecht voor een frisse nieuwjaarsduik.