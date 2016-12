Spekglad in Gelderland: aanrijdingen en glijpartijen

ARNHEM - Het is op sommige plekken in Gelderland spekglad. Op diverse plaatsen worden ongelukken en glijpartijen gemeld. Daarom zijn de strooiploegen van Rijkswaterstaat weer de weg op. Omdat er maar weinig verkeer rijdt, wordt het zout niet goed ingereden.

De hulpdiensten zijn druk met de ongevallen. 'Een nauwkeurig overzicht hebben we niet, maar vooral in de omgeving Arnhem en Nijmegen zijn veel meldingen van ongevallen. Ook van voetgangers die uitglijden.'

Ook op de A50 bij Valburg is het verraderlijk glad. Daar werd één rijstrook afgesloten na een glijpartij.

En er komen diverse mailtjes binnen over de gladheid in Nijmegen. Zo gleed Tyson Meijers in Nijmegen uit op de stoep en brak z'n enkel. Op oudjaarsdag zit hij daardoor op de spoedeisende hulp. Ook de wijkagent waarschuwt voor de gladheid.

Ook in Groesbeek is het volgens Wouter van Bernebeek spiegelglad.

In de Achterhoek is het glad door bevriezing. Daar gebeurde zaterdagochtend ook een ongeluk.

De strooiwagens rijden vooral in Gelderland.

[Tweet:https://twitter.com/vid/status/815120154749267969/photo/1]

Omdat de temperatuur van het wegdek nog onder nul is, bevriest motregen meteen. In sommige gevallen valt de neerslag al bevroren naar beneden: ijzel. Valt de neerslag in de vorm van motsneeuw, dan is de kans op gladheid minder groot, aldus Meteogroup.

Jaarwisseling

Oudjaarsdag wordt bewolkt en overwegend droog. Tijdens de jaarwisseling is er kans op heel lokaal een drupje motregen. Ook Nieuwjaarsdag is het nog bewolkt en dan volgt er in de middag regen.

Winterweer op de loer

Voor de langere termijn verwacht Meteogroup meer winterweer. Met een slag om de arm lijkt het erop dat de tweede week van januari kouder wordt en dat er zomaar sneeuw kan vallen. De hoeveelheden lijken vooralsnog niet heel groot te zijn, meldt Meteogroup.