Oppassen: door ijzel kan het spekglad worden

ARNHEM - Komende nacht kan het glad worden door ijzel. Dat meldt Meteogroup in Wageningen.

De temperatuur daalt er tot iets onder nul en tegelijkertijd trekt vanuit het noordwesten een storing binnen, waaruit soms wat motregen, ijzel of in het meest gunstige geval motsneeuw valt.

Omdat veel wegdektemperaturen nog onder nul zijn, bevriest motregen meteen. In sommige gevallen valt de neerslag al bevroren naar beneden: ijzel. Valt de neerslag in de vorm van motsneeuw, dan is de kans op gladheid minder groot, aldus Meteogroup.

Jaarwisseling

Oudjaarsdag wordt bewolkt en overwegend droog. Tijdens de jaarwisseling is er kans op heel lokaal een drupje motregen. Ook Nieuwjaarsdag is het nog bewolkt en dan volgt er in de middag regen.

Winterweer op de loer

Voor de langere termijn verwacht Meteogroup meer winterweer. Met een slag om de arm lijkt het erop dat de tweede week van januari kouder wordt en dat er zomaar sneeuw kan vallen. De hoeveelheden lijken vooralsnog niet heel groot te zijn, meldt Meteogroup.