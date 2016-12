Deze twaalf berichten zijn u het meest bijgebleven

ARNHEM - Welke Gelderse nieuwsfeiten zijn u het meest bijgebleven? We selecteerden de vijf meest gelezen berichten per maand waarop u kon stemmen. Hier zijn de twaalf berichten die op u de meeste indruk maakten.

Januari

Ontsteltenis in Putten en Ermelo na dodelijk ongeval twee jongeren

Scholieren in Putten en Ermelo noemen het een verschrikkelijk ongeval. In januari komen een jongen van 17 uit Putten en een meisje van 18 uit Amersfoort om het leven bij een verkeersongeval op de provinciale weg tussen Putten en Ermelo.

Zij steken rond middernacht met een groepje fiets de weg over en de twee worden aangereden door een auto. De gemeente ziet geen aanleiding om de weg aan te passen.

Februari

Bizar ongeluk bij Heteren: auto vliegt vanaf A50 over rivier de Linge

Een nogal bizar verkeersongeval in februari. Een Range Rover raakt op de A50 bij Heteren van de weg en vliegt over de rivier De Linge. De wagen botst aan de overkant tegen een boom. De twee inzittenden raken gewond.

Maart

Burgemeester van Renkum en zijn stapavondje

In maart komt burgemeester Jean Paul Gebben van de gemeente Renkum in opspraak door een stapavond waarbij hij te diep in het glaasje kijkt. Als later blijkt dat hij op die bewuste avond piketdienst heeft en liegt waarom hij dit vergeten is, barst de bom. Gebben houdt de eer aan zichzelf en stapt in april op.

April

Held Kemal redt meisje van het spoor bij Lent

Hij is net op tijd, de 24-jarige Kemal Abis. Bij Lent ziet hij dat een meisje op de rails staat en voor de trein wil springen. Hij springt over een hek en haalt het meisje van het spoor. Over zijn heldendaad blijft hij nuchter voor de camera van mediapartner N1 Nijmegen.

Mei

Straatterreur in de Edese wijk Veldhuizen

Onrust in de Edese wijk Veldhuizen. Autobranden, stenen gooien en vernielingen houden de wijk in zijn greep. Een verslaggeefster van PowNed die een kijkje neemt in de wijk, krijgt stenen naar haar hoofd.

Juni

Arnhemse buschauffeur heeft geen boodschap aan water

Noodweer teistert de provincie. Een Arnhemse buschauffeur heeft daar geen boodschap aan. Zijn bus rijdt dwars door een ondergelopen tunnel. Een filmpje, gemaakt door een omstander, gaat het internet over. De chauffeur moet op het matje komen. Hij krijgt een waarschuwing.

Juli

Iets te fanatieke Pokémon Go-speler (23) uit Nijmegen raakt baan kwijt

Nijmegen heeft de primeur. Het eerste Pokémon Go-ontslag is een feit. Een uitzendkracht die te veel bezig is met Pokémon Go op zijn telefoon raakt zijn baan kwijt. 'In plaats van muizenvallen zetten, ging hij achter Pokémon-figuren aan', zegt Jean Knipping, eigenaar van uitzendbureau TeleJob. Een dag later kan de man weer aan de slag.

Augstus

Elis Ligtlee pakt goud op Olympische Spelen

Elis Ligtlee uit Eerbeek pakt goud op de Olympische Spelen in Rio. Met een beetje geluk komt de baanwielrenster in de finale op het onderdeel keirin. Met nog een paar ronden te gaan pakt Ligtlee in die finale de koppositie en die staat ze niet meer af. Iedereen, inclusief Ligtlee zelf, is verrast door de gouden plak.

September

Robert Gerritsen komt om bij vechtpartij op Amsterdamse Wallen

Robert Gerritsen uit Voorthuizen raakt ernstig gewond bij een vechtpartij tijdens een vrijgezellenfeestje op de Amsterdamse Wallen. Hij overlijdt twee dagen na de vechtpartij aan zijn verwondingen. Hij werd 32 jaar oud en laat een vrouw en twee jonge kinderen achter. Drie Roemenen worden aangehouden en later komen ook de vrienden van Robert als verdachten in beeld.

Oktober

'Ik ben je kwijt', moeder van Mees (12) schrijft blog over het verlies van haar zoon

De moeder van de 12-jarige Mees uit Putten die bij een verkeersongeluk om het leven komt, schrijft haar verdriet van zich af in een blog. De blog wordt duizenden keren bekeken. De woorden van de moeder zijn hartverscheurend. In het tv-programma Helden van 2016 vertelt zij haar verhaal.

November

Doorbraak in geruchtmakende Posbankmoord

Opluchting bij de nabestaanden van Alex Wiegmink uit Drempt. Na 13 jaar worden er in de geruchtmakende Posbankmoord twee verdachten uit Brabant aangehouden. Wiegmink wordt in 2003 op de Posbank bij Rheden doodgeschoten vanwege zijn auto.

December

Vermiste Niels uit Culemborg dood gevonden in de Lek

Na een maand zoeken wordt het lichaam van de vermiste Niels uit Culemborg gevonden. Hij verdwijnt in november en zijn vrienden en familie zitten in onzekerheid. Na de vondst van zijn lichaam lopen honderden mensen mee in een fakkeltocht door Culemborg om Niels te herdenken.