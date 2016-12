80.000 euro ingezameld voor moskee Culemborg

CULEMBORG - Er is al zeker 80.000 euro opgehaald voor de nieuwe moskee in Culemborg. De inzamelingsactie werd uitgezonden via Facebook. Eerder deze week brandde het voormalig zwembad van Culemborg af. Dat was gekocht door de islamitische gemeenschap om er een nieuwe moskee in te bouwen.

Ze laten zich niet kisten door de brand in Culemborg. Nadat de eerste schok voorbij was besloten verschillende organisaties en personen om een inzamelingsactie te houden voor de moskee. Zo beloofden zeven andere moskeeën al steun. Ook de Moslimjongeren Culemborg besloten een inzamelingsactie te houden. Het leidde tot een gezamenlijk benefiet dat live werd uitgezonden via Facebook.

'Niet alleen rottigheid in Culemborg'

Ook Culemborger Albert Plomp wilde een inzamelingsactie starten. Hij zag er vanaf toen hij hoorde dat andere partijen daar ook mee bezig waren. Maar hij gaat zeker geld doneren. Plomp: 'ik denk dat ik 100 euro ga geven. Ik vind het belangrijk om te laten zien dat er niet alleen rottigheid is in Culemborg met die zwembadbrand en al die autobranden. Ik vind het sterk dat we als gemeenschap laten zien dat we naast een andere deelgemeenschap staan.'

Op de inzamelingspagina laten ook andere mensen weten dat ze willen helpen. Zo laat Marja Leonhardt weten dat ze het verschrikkelijk vindt wat er gebeurd is en hoopt ze dat er genoeg geld wordt ingezameld voor een nieuwe moskee.

Oorzaak van de brand

Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de verwoestende brand in het voormalige zwembad aan de Multatulilaan. De politie doet onderzoek naar brandstichting. Daar gaat de Vereniging Islamitische gemeenschap Culemborg wel vanuit. Afgelopen zomer ging de gemeenteraad ermee akkoord dat de vereniging het gebouw mocht kopen voor 410.000 euro. De huidige moskee is nu nog gevestigd aan de Ridderstraat.