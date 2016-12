December 2016: vermiste Niels dood en Zuthpen... uh Zutphen

ARNHEM - Het is eind december, de oliebollen gaan weer in het vet: het is tijd om terug te blikken op mooie, droevige en grappige gebeurtenissen. Welke berichten bekeek u in december het meest op onze site en app?

1. Vermiste Niels uit Culemborg dood gevonden in de Lek

Na een maand zoeken wordt het lichaam van de vermiste Niels uit Culemborg gevonden. Hij verdwijnt in november en zijn vrienden en familie zitten in onzekerheid. Na de vondst van zijn lichaam lopen honderden mensen mee in een fakkeltocht door Culemborg om Niels te herdenken.

2. Welkom in Zuthpen!

Foto: Omroep Gelderland

Het is niet het meest lastige zoekplaatje, maar opvallend is 'ie wel: het verkeerd gespelde verkeersbord in Velp. Daar denken ze dat Zutphen toch iets anders wordt geschreven dan zoals het hoort...

3. Explosie in oliebollenkraam in Huissen

De oliebollenkraam van Bennie en Melissa in Huissen gaat in vlammen op. Bennie raakt zwaargewond. Toch houdt de explosie ze niet tegen. Tijdens oud en nieuw verkopen ze weer oliebollen op hun vertrouwde plekje. Niet in een kraam, maar in een tent. Zanger Ben Saunders komt ze een handje helpen.

4. Ontvoering in Nunspeet, beelden verschijnen op internet

Het lijkt wel een film. Een ontvoering op klaarlichte dag in Nunspeet. Een man van 53 wordt klemgereden en door gemaskerde mannen uit zijn wagen getrokken. Daarna wordt hij op de achterbank van een BMW gezet. Op YouTube verschijnen beelden van de ontvoering. Uren later komt de man bij zijn huis in Doornspijk aanlopen. De reden van de ontvoering is tot op de dag van vandaag niet opgehelderd.

5. Brand in toekomstige moskee in Culemborg en opnieuw autobranden

Culemborgers slapen er inmiddels slecht van. Voor de zoveelste keer wordt er brand gesticht. Eerst gaat een toekomstige moskee in vlammen op, later in de nacht volgen zes auto's. Allemaal in en om de probleemwijk Terweijde. Buurtbewoners zijn angstig en bezorgd.