Aan het koukleumen komt een eind in Rijswijk

RIJSWIJK - Langzaam krijgen alle inwoners van Rijswijk, gemeente Buren, weer gas. Vrijwel het hele dorp zat sinds begin van de middag zonder, na een breuk in een belangrijke leiding.

Netbeheerder Liander is sindsdien bezig iedereen weer aan te sluiten, zo meldt de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid op Twitter. Een klus die niet meevalt, omdat in elk huis eerst de gaskraan moet worden afgesloten.

De verwachting is dat het tot middernacht duurt voor iedereen weer gas heeft. Omdat het koud is, vraagt de Veiligheidsregio inwoners elkaar een handje te helpen.

Woordvoerder Remy van Berkesteijn van de Veiligheidsregio: 'Als mensen bijvoorbeeld familie of vrienden in omliggende plaatsen hebben, kunnen ze daar bijvoorbeeld de warmte opzoeken. En pas een beetje op de buren, als er iemand woont die wat hulp kan gebruiken, help elkaar dan.'

Zie ook: Dorp in de kou door gasleidingbreuk: 'help elkaar'