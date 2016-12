Auto over de kop tussen Terborg en Varsseveld

VARSSEVELD - Een bestuurder is vrijdagavond met de schrik vrijgekomen bij een eenzijdig ongeval op de Varsseveldseweg tussen Varsseveld en Terborg.

De bestuurder reed van Terborg richting Varsseveld toen hij werd verrast door gladheid. Hij verloor de macht over het stuur en sloeg daarbij over de kop. De auto kwam op het dak tot stilstand tussen de provinciale en de parallelweg.



De automobilist is bij het eenzijdige ongeval niet gewond geraakt. Wel moest de auto worden afgesleept.