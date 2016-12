Wel een persoonlijk record, geen WK afstanden voor Jos de Vos

DREUMEL - Hij was nog nooit zo snel op de 10 kilometer, maar het podium bleef uit zicht voor schaatser Jos de Vos uit Dreumel. Hij werd achtste op de NK afstanden in Heerenveen.

De Vos schaatste een persoonlijk record van 13.23,35 minuut op de langste afstand in Thialf. De winst ging naar Jorrit Bergsma, die ruim een halve minuut sneller was. Hij mag daarmee naar de WK afstanden, net als Sven Kramer die tweede werd in Heerenveen.