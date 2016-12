ULFT - Een schuur aan de Buizerdweg in Ulft heeft vrijdagavond vlam gevat. Een flinke brand woedde daardoor in het buitengebied van Ulft.

De brandweerkorpsen in Doetinchem en Gendringen kregen even na half zes een melding van een brand in een bijgebouw. Bij aankomst bleek een schuur volledig in brand te staan.



Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen bij de brand. Ook is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de brand.