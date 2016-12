Brr! Zwemmen met -5°C

Corinne zwemt in De Lek. Foto: Corinne Leopold

CULEMBORG - Bijna honderd weerfoto's werden er vandaag naar Omroep Gelderland gestuurd. Eén daarvan viel gelijk op, die van Corinne Leopold. Niet zwemmen in een verwarmd zwembad, maar in de ijskoude rivier de Lek.

Ze zwemt bijna iedere dag. Niet alleen met mooi zomerweer, maar ook in de winter voor zover het werk het toelaat. De Lek bij Culemborg is haar vaste plek om te zwemmen, en dat doet ze al jaren. Ze voelt zich er gezond bij.

Zomers zwemt ze langer dan in de winter. Geen speciale wetsuit om langer in het water te kunnen zijn, maar gewoon een badpak. Langsvarende schippers in warme zeilkleding kijken vaak raar op als ze haar zien baden. Wel altijd veilig tussen de kribben, waar ze kan staan.

Uiterwaarden van de Lek bij Culemborg eerder dit jaar. Foto: Corinne Leopold