Man vrijuit na doodrijden van twee tieners

ERMELO - Een 26-jarige automobilist uit Ermelo wordt niet vervolgd voor het doodrijden van twee tieners. Dat meldt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie vrijdag.

De 17-jarige jongen uit Putten en zijn 18-jarige vriendin uit Amersfoort staken in de nacht van 23 op 24 januari de Putterweg in Ermelo over. Zij werden daarbij geschept door de Ermeloër.

Volgens de woordvoerster van het OM is er 'geen bewijs dat hij schuld heeft aan het ongeval.' Daarom gaat hij vrijuit.

