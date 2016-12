Polder bij Malden leeg na aanvaring bij Grave, waterschap grijpt in

MALDEN - Door de kapotte stuw bij Grave daalt ook het waterpeil in het Maas-Waalkanaal. Het Waterschap Rivierenland zet alle zeilen bij om water rondom het kanaal vast te houden.

Anders dreigen sloten en vijvers droog te vallen. Daardoor kunnen volgens het waterschap vissen sterven en schade aan het milieu ontstaan.

Donderdag ramde een Duits schip op de Maas een stuw bij de brug bij Grave. De schade is enorm. Tussen Grave en Sambeek kunnen geen schepen varen. Door de kapotte stuw stroomt er water weg.

Polder bij Malden al leeg

Het waterpeil in de polders langs het Maas-Waalkanaal loopt hier en daar al terug. Dit is het geval bij Weurt. Bij de Teersesluis loopt het peil terug maar minder snel. Aan de oostzijde van het kanaal is de polder bij Malden leeggelopen.

Het Waterschap Rivierenland heeft inlaten, plekken waar het water van het Maas-Waalkanaal het gebied in gaat, gesloten. Op die manier kan het water niet terug het kanaal in.

Waterschap blijft controleren

Dijken en kades hebben volgens het waterschap nog geen last van de lage waterstand. Het waterschap blijft de situatie de komende dagen in de gaten houden.