Brandhond ingezet in Culemborg

CULEMBORG - De politie doet volop onderzoek naar de recente branden in Culemborg. Het oude zwembad aan de Multatulilaan, waarin een moskee zou komen, en zes auto's gingen woensdag in vlammen op. Een speciale hond helpt de recherche nu.

Rechercheurs zijn in de resten van het gebouw bezig met sporenonderzoek. Daarbij wordt een zogenoemde 'brandhond' ingezet. Dat is een speurhond die getraind is om de oorzaak van een brand te vinden. De hond negeert daarbij andere geuren en is getraind om te focussen op de brandhaard.

Politie waardeert hulp mits het binnen de regels valt

De politie roept inwoners van Culemborg op om vooral rustig te blijven en zegt begrip te hebben voor de onrust die is ontstaan door de branden. Ook waarschuwt de politie inwoners om vooral géén eigen rechter te gaan spelen. 'Elk initiatief om ons te helpen bij het opsporen van de daders juichen we toe, mits het binnen de regels is. Informatie van wijkbewoners hebben we nodig voor het oplossen van de branden', aldus de politie.

Uitgebrande auto's onderzocht

De uitgebrande auto’s zijn tijdens de nacht waarin ze zijn afgebrand naar een andere locatie gebracht. Ook daar kijkt de politie wat de oorzaak kan zijn van de autobrand. Volgens de politie is het precies werk. Soms duurt dat dus langer verklaart de politie. 'We begrijpen dat dit lastig kan zijn voor een benadeelde van zo’n brand.' Een volledig uitgebrande auto levert volgens de politie over het algemeen weinig sporen op, die naar een verdachte kunnen wijzen. Daarom werkt de politie nauw samen met de brandweer die als dat mogelijk is, blust met een blusdeken zodat eventuele sporen beter bewaard blijven.

Agenten In de wijk

De politie geeft verder aan dat wijkagenten zoals altijd dagelijks in de wijk aanwezig zijn en in gesprek gaan met bewoners. De politie kan de hulp van inwoners gebruiken om zo de zaak op te lossen. Brandstichting is volgens de politie een delict waarbij het lastig is snel daders op te pakken. Tegen de tijd dat het vuur ontdekt is heeft de dader al een voorsprong. Daarnaast kunnen sporen snel verloren gaan. Dus extra ogen en oren in de buurt zijn noodzakelijk, aldus de politie. De politie roept op om informatie te delen, dat kan ook anoniem: stichting M (0800-7000).