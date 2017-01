Doorgaande weg bij Barneveld twee jaar dicht

BARNEVELD - De doorgaande weg van Barneveld naar Voorthuizen, de N805, is vanaf maandagochtend 07.00 uur voor twee jaar afgesloten. Verkeer van- en naar Barneveld moet met de aanleg van een tunnel aan de noordkant van het dorp een betere doorstroming krijgen.

De gemeente gaat hiervoor in samenwerking met ProRail en de provincie de zogenoemde Harselaartunnel aanleggen op de plek waar de N805 - de Stationsweg - nu het spoor kruist en waar veel verkeer van Barneveld naar Voorthuizen gaat en vice versa.

Steeds drukkere weg

De tunnel vervangt de spoorwegovergang die steeds drukker wordt. De toename van verkeer in de toekomst hier is een reële verwachting door de ontwikkeling van het 35 hectare grootte bedrijventerrein Harselaar-Zuid.

Fietsers nog wel over Stationsweg

De Stationsweg N805 - ten noorden van het spoor de Baron van Nagellstraat N805 - wordt in verband met de bouw van de tunnel helemaal afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers kunnen nog tot het najaar van 2017 gebruik maken van de Stationsstraat. Het verkeer wordt via een route ten westen en ten oosten van de afgesloten spoorwegovergang via andere spoorwegovergangen omgeleid.