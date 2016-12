Opnieuw en erger fileleed door vuurwerkhamsteraars

Foto: Omroep Gelderland

EMMERICH AM RHEIN - Blijkbaar is er donderdag nog niet genoeg vuurwerk gehamsterd uit Duitsland, want opnieuw staat het vast op wegen in het grensgebied. Voornamelijk Nederlanders die hun wagen hebben volgeladen met pijlen en potten die voor een laag prijsje in Duitse supermarkten te krijgen zijn. Het is zelfs drukker dan donderdag.

Volgens de VerkeersInformatieDienst (VID) lopen de files in het grensgebied op naar 23 kilometer. Het loopt volgens de VID vooral vast op de terugweg. En het hoogtepunt van de drukte is nog niet bereikt. De langste file staat rond 15.00 uur op de A12 tussen Emmerich en Arnhem. Tussen Elten (D) en Duiven rijdt het langzaam over ruim 10 kilometer. De vertraging is een halfuur. De situatie rond 15.00 uur. Bron: TomTomtraffic Verder staan ook de A73, N325 (bij Nijmegen) en de Duitse B220 bij Emmerich al de hele middag vol. Bij Emmerich is de vertraging richting 's-Heerenberg opgelopen tot meer dan een uur. Ook bij Gronau en Bunde is het druk met vuurwerkshoppende Nederlanders. Zie ook: Flinke vuurwerkfiles bij de grens, run op Duits vuurwerk