Schilder Paul Bernts maakt waanzinnige mistfoto

NIJMEGEN - Een fraai tafereel in Nijmegen vrijdagochtend. Paul Bernts maakte deze foto van de Waalbrug in de mist.

Bernts was als onderhoudsschilder aan het werk bij de uitkijktoren Belvédère in Nijmegen.

Met een grote bouwkraan moesten de gerestaureerde luiken worden teruggehangen.

Eenmaal boven was in eerste instantie niets te zien. Tot om een uur of half tien de Waalbrug als het ware uit de mist werd geduwd.

'Zo mooi komen we er voorlopig niet meer bij te staan', zei Bernts tegen zijn collega. 'Geweldig.'