Gaslek in woning in Maurik

MAURIK - Bij een vrijstaand huis aan de Parkstraat in Maurik is de brandweer druk in de weer met een gaslek. Er zou een ongeval gebeurd zijn.

Er is een Grip 1 afgegeven, wat betekent dat de hulpdiensten gecoördineerd hun taken afstemmen. Een ambulance en een waterwagen van de brandweer gingen richting het adres. Wat er zich precies heeft voorgedaan is op dit moment nog niet duidelijk.