Dorp in de kou door gasbreuk: 'help elkaar'

MAURIK - Bijna alle inwoners van in Rijswijk, een dorp in de gemeente Buren, zitten zonder gas. Er is een breuk in de gasleiding. Netbeheerder Liander werkt aan een oplossing. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid roept inwoners op elkaar te helpen, waar dat kan.

Bijna alle huishoudens moeten worden afgesloten van het gas om de breuk te kunnen repareren. De herstelwerkzaamheden duren tot 18.00 uur, maar het kan tot middernacht duren tot alle huishoudens weer zijn aangesloten.

De gasleiding is beschadigd bij ploegwerkzaamheden in een weiland bij Maurik, daarbij zijn geen gewonden gevallen. Omwonenden moesten het gebied voor korte tijd verlaten, maar nu de druk weg is en er gerepareerd wordt, kunnen zij weer terug. Om de leiding te herstellen moet het dorp tijdelijk worden afgesloten van het gas en dus de verwarming, aldus Remy van Berkesteijn van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Er is nooit sprake geweest van gevaar, wel is het lastig voor de dorpelingen, erkent Van Berkesteijn. Hij vraagt inwoners pragmatisch om te gaan met de situatie. Als mensen bijvoorbeeld familie of vrienden in omliggende plaatsen hebben, kunnen ze daar bijvoorbeeld de warmte opzoeken. 'En pas een beetje op de buren, als er iemand woont die wat hulp kan gebruiken, help elkaar dan', aldus Van Berkesteijn.

Gaskraan in woning afsluiten

'We roepen mensen op de hoofdgaskraan in hun woning, voor de meter, dicht te draaien,' aldus de Veiligheidsregio. Op die manier kunnen er geen gasophopingen in woningen ontstaan als het gas weer wordt aangesloten, maar bijvoorbeeld de waakvlam van de CV-ketel niet aan is. 'We vragen mensen een briefje op de voordeur te doen als ze de hoofdkraan dicht hebben gedraaid.'

Door de grootte van de storing en de koude winterdag hebben de hulpdiensten opgeschaald naar Grip 1. Dat betekent dat de hulpdiensten gecoördineerd hun taken afstemmen. Netbeheerder Liander werkt aan een oplossing, maar volgens de Veiligheidsregio is de leiding op zijn vroegst vanavond hersteld.

Terwijl netbeheerder Liander de leiding herstelt zitten 228 aansluitingen zonder gas, dus het gaat om bijna het hele dorp van ruim 600 inwoners. Er wordt gekeken wie direct hulp nodig hebben, maar de Veiligheidsregio roept mensen op elkaar te helpen waar dat nodig is.

Informatie voor inwoners

De hulpdiensten verplaatsen zich naar het centrum van Rijswijk, zodat ze beter bereikbaar zijn voor de bevolking. Inwoners van het gebied (postcode 4021 en 4023) die vragen hebben kunnen bellen met storingsnummer 0800 9009, of de storingspagina van Liander.