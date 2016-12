Opnieuw illegaal vuurwerk en wiet gevonden na tip

Foto: ANP

NEERIJNEN - In een schuur in de gemeente Neerijnen is donderdag zo'n 200 kilo illegaal vuurwerk gevonden. Een 43-jarige man is aangehouden. Op de zolder van de bijbehorende woning werd bovendien een hennepkwekerij met 73 planten aangetroffen.

De politie kwam het vuurwerk op het spoor na een tip. De man was in de woning aanwezig. Hij is opgepakt en meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek. Donderdag was een handelaar in illegaal vuurwerk in Nijmegen de klos, ook nadat iemand hem had verklikt. Zie: Handelaar verlinkt: 250 kilo illegaal vuurwerk afgepakt