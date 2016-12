Uitslaande brand in schuur bij Tiel legt hobbyplek in de as

Foto: Bart Meesters

ZENNEWIJNEN - In een schuur bij een agrarisch bedrijf in de Bredestraat in Zennewijnen (Tiel) woedde deze vrijdagmiddag een uitslaande brand. Van de schuur zijn slechts wat restanten over.

Volgens een cameraman ter plaatste gaat het om een schuur van 10x10 meter. Hij ziet wat ijzeren platen en smeulende delen; het vuur is gedoofd. Er wordt nog nageblust. Woordvoerder van de brandweer Jet Vroeghe zegt dat het gaat om een soort hobbyschuur. De schuur stond bij het woonhuis. Door 'adequaat ingrijpen' van brandweermensen, is overslaan van het vuur voorkomen. 'Dat was best nog even spannend, want het was heet. Ook een tweede deel van schuur hebben we kunnen behouden.' Bij de brand is geen asbest vrijgekomen. De brandweer probeerde bij aankomst het vuur te doven, wat lastig ging. Er waren problemen met de waterwinning. Om die reden werd opgeschaald naar 'grote brand'.