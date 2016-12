Twee dagen langer onderweg door aanvaring

GRAVE - De binnenvaart heeft veel last van het ongeluk op de Maas bij Nederasselt. Een Duits binnenvaartschip met de stof benzeen ramde donderdagavond een stuw. Daardoor loopt de Maas voor een deel leeg en kunnen schepen niet onder de Thompsonbrug door.

Volgens Wilco Volker van het Bureau Voorlichting Binnenvaart maken dagelijks gemiddeld 75 tot 100 schepen gebruik van het stuk tussen Sambeek en Grave. De gevolgen zijn volgende week pas echt goed merkbaar.

'Op dit moment liggen de meeste binnenvaartschepen stil omdat tussen kerst en oud en nieuw familie bezocht moet worden', weet Volker. 'Maar volgende week als iedereen weer aan de slag gaat, betekent het dat je op dat stuk niet kunt varen. Daarmee is de noord-zuidverbinding van Gelderland naar Limburg geblokkeerd.'

Omvaren via Antwerpen

Er zit dan niets anders op dan omvaren via Antwerpen, via het Albertkanaal. 'Een behoorlijke omvaarroute. Afhankelijk van je bestemming op de Maas kan dat zomaar tot 48 uur duren voordat je die omvaarroute genomen hebt.'

Luister hier naar het gesprek met Wilco Volker:

'Niet in weekendje opgelost'

Niet alleen vervelend voor de binnenvaartschippers, maar zeker ook voor de bedrijven die op die lading zitten te wachten. 'Veevoederbedrijven, grindbedrijven en dergelijke', aldus Volker.

Het Bureau Voorlichting Binnenvaart overlegt met Rijkswaterstaat over een oplossing. 'Om het leed zoveel mogelijk te verzachten. Maar het is niet de verwachting dat ze dit in een weekendje hebben opgelost.'

Zie ook:

Brug tussen Nederasselt en Grave nog dicht na aanvaring; stuw flink beschadigd