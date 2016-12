Overvaller komt te vroeg: winkelier heeft geen geld

NIJMEGEN - Een man die vrijdagochtend een winkelier in Nijmegen wilde overvallen, viste achter het net.

De winkelier aan de Molenweg was nog maar net open en had nog geen geld in de kassa, meldt de politie. Daarop droop de overvaller af.

De winkelier belde snel de politie. Voor de agenten was het vervolgens een koud kunstje om de overvaller in te rekenen: hij stond nog voor de winkel. De man van 43 uit Nijmegen zit voorlopig vast.