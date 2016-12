130 op de A15? Nog even geduld

ECHTELD - Vanaf december 2018 mag er 130 kilometer per uur gereden worden op de A15 tussen Tiel West en knooppunt Valburg. Dat heeft het Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu besloten.

De maximum snelheid gaat pas omhoog nadat er groot onderhoud is gepleegd aan de weg, volgens de planning is die pas in december 2018 klaar. In hetzelfde besluit van de minister staat dat ook de maximumsnelheid op andere snelwegen naar 130 km/u gaat. De meesten daarvan zijn al ingegaan, zoals op delen van de A12 en de A2.

Gevaarlijke weg

De A15 staat bekend als een gevaarlijke weg waar veel ongelukken op gebeuren, regelmatig met dodelijke afloop. De PvdA Gelderland noemde de snelweg al eens een 'dodenweg' en heeft gepleit voor veiligheidsmaatregelen. Ook andere politici, zoals burgemeester Keer Veerhoek (VVD) van Neder-Betuwe, de Tielse wethouder Henk Driessen (CDA) en Tweede Kamerlid Remco Dijkstra (VVD) pleitten ervoor dat de weg veiliger gemaakt moest worden.

Matrixborden

Dat leidde ertoe dat eind november besloten is om matrixborden en filedetectie te plaatsen op de weg. Die hangen er nog niet, maar volgens Dijkstra zullen die snel geplaatst worden. Zowel Dijkstra als Veerhoek gaan ervan uit dat hun partijgenoot Schultz van Haegen goed heeft onderzocht dat de verhoging van de snelheid veilig kan worden ingevoerd.