'Ook al degraderen we', Juliana'31 weigert spelers te contracteren

MALDEN - Voetbalclub Juliana'31 uit Malden weigert spelers onder contract te nemen. Dat zegt voorzitter Martien te Riele. De KNVB eist dat clubs in de derde divisie, waarin Juliana'31 speelt, minimaal drie contractspelers hebben.

'Daar willen en kunnen we niet aan voldoen', stelt Te Riele vrijdag. 'We moeten drie spelers voor 12 uur per week in dienst nemen. Dat kost 7000 euro per speler per jaar. En volgend seizoen gaat het om zes spelers.'

'Scheve gezichten en onrust'

Volgens Te Riele kan de club dat niet betalen. 'Bovendien: wat doe je met andere spelers? Dan krijg je scheve gezichten en dat geeft onrust. Nu krijgt iedereen dezelfde vergoeding.'

De KNVB heeft de clubs gemeld dat als ze voor 13 januari niet drie contractspelers hebben, ze drie punten in mindering krijgen. Dat zou betekenen dat Juliana'31 naar de laatste plaats zakt.

'Willen club niet in gevaar brengen'

'Dan wordt het niet best, nee, Maar dat laat ons niet veranderen in ons standpunt', benadrukt de voorzitter. 'Wij willen de club niet in gevaar brengen. En onze leden steunen ons daarin volledig.'

De voetbalbond zou uiteindelijk ook de licentie van de club kunnen intrekken. 'Daar zijn we niet bang voor. We voldoen aan 41 van de 42 voorwaarden van de KNVB.'

Front tegen KNVB

Clubs verenigen zich ook tegen de dreigende maatregelen. Negen clubs in de derde divisie keren zich tegen de KNVB. 'We vormen een front richting KNVB. We willen in gesprek met de voorzitter van de licentiecommissie', vertelt Te Riele.