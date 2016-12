Rustige nacht in Culemborg; jongeren surveilleren door heel de stad ondanks vrieskou

CULEMBORG - Het bleef in de nacht van donderdag op vrijdag rustig in Culemborg. Jongeren surveilleerden onder meer in de wijk Terweijde, om de rust te bewaren nadat een nacht ervoor zes auto's en een toekomstige moskee in brand waren gegaan.

Het voormalige zwembad van Culemborg zou komend jaar verbouwd worden tot moskee. Of de autobranden die daar op volgden met elkaar te maken hebben, wordt onderzocht. De jongeren liepen door meerdere wijken, om te zorgen dat het niet opnieuw mis zou gaan.

Te voet per koppel door de wijk

In de voorbije maanden gingen vele auto's in Culemborg in vlammen op. MoslimJongeren Culemborg surveilleerde afgelopen nacht, eerder dan gepland. Surveilleren doen ze al jaren, in aanloop naar Oud en Nieuw. Maar vanwege de incidenten vervroegden ze hun actie.

In zes koppels van twee man liepen ze door de kou in de wijk Terweijde, waar vele auto's afbrandden. Daarnaast waren de jongeren te vinden in de wijk Achter de Poort, de binnenstad en in Lanxmeer - de plek waar de moskee zou komen.

Luister hier naar een gesprek met Kamal op Radio Gelderland:

Enorme inzet geleverd

Kamal Benmoghyt, voorzitter van MoslimJongeren: 'Het was de rustigste nacht van de week. Met professionele zaklantaarns waren we nadrukkelijk aanwezig.' Of de rust van deze nacht aan hen te danken is? 'Niet zo direct, maar we leverden wel een enorme inzet', vertelt Kamal.

Dat zij kennelijk wel rust kunnen bewaren en de politie niet, hoe komt dat? Kamal: 'Wij lopen te voet over straat, terwijl de politie in haar auto blijft. Ze moeten die auto uit, denk ik. Ik begrijp dat het koud is, met -4. Maar als jonge vrijwilligers het kunnen, dan kunnen zij het met hun prachtige thermokleding ook.'

Wie doen dit nu?

De voorzitter zegt niet te weten wie er verantwoordelijk is voor de vele autobranden van de laatste tijd. 'Als ik dat wist, had ik de oplossing. Er is geen duidelijk signalement in de slachtofferlijn - is het tegen een groep? Etniciteit? Dat is allemaal enorm verschillend.'

'Zijn' jongeren kunnen niet elke nacht surveilleren, en de politie kan eveneens niet iedere keer 'vol aan de bak' in de wijk - dat begrijpt Kamal. Hij hoopt dan ook dat het in het nieuwe jaar rustig zal blijven, wanneer een einde komt aan de nachtelijke wandelingen door MoslimJongeren.

Nog niet om de tafel

Maar wellicht doet de politie er goed aan het gesprek eens aan te knopen met hem en de anderen, denkt hij. Want na jaren surveillance rond Oud en Nieuw en diverse activiteiten en inzet voor 'actuele probleemstukken' waar zij zich mee bezig houden, is van een professioneel gesprek tussen beide partijen nog geen sprake geweest, vertelt de voorzitter.

