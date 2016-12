Twee autobranden in enkele uren tijd in Tiel

Foto: Bart Meesters Foto: Bart Meesters

TIEL - Op een parkeerplaats aan de Brugstraat in Tiel brandde in de nacht van donderdag op vrijdag een auto uit. De brandweer was er snel bij, maar kon het voertuig niet redden.

De melding van de brand kwam rond 02.15 uur. Toen brandweermensen aankwamen, stond de Saab helemaal in lichterlaaie. De auto stond geparkeerd op een parkeerplaats ter hoogte van de kruising Brugstraat/ Nieuwe Tielseweg in Tiel en werd voor onderzoek afgesleept. Eerder die avond liep een wagen aan de Ereprijs schade op door brand. In Tiel woedden dit jaar vaker autobranden. Zie ook: Autobranden in Tiel