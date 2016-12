Brug tussen Nederasselt en Grave nog dicht na aanvaring; stuw flink beschadigd

De brug vrijdag even voor 8.00 uur. Foto: Omroep Gelderland

GRAVE - De Thompsonbrug tussen Nederasselt en Grave is voorlopig nog dicht. Het is nog niet bekend hoelang dat duurt. Een Duits binnenvaartschip geladen met de gevaarlijke stof benzeen voer donderdagavond dwars door de stuw. Hulpdiensten rukten massaal uit. Uiteindelijk kwam er geen benzeen vrij.

Er zijn zeker vijf schuiven uit de stuw gevaren, meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Het water stroomt daardoor weg. Het waterpeil in de Maas tussen Sambeek en Grave is zo'n 3 meter gedaald.

Stabiliteit kades niet in het geding

De stabiliteit van de kades is niet in het geding, meldt de gemeente Grave. Eerder riep de gemeente kade-eigenaren op om voorzorgsmaatregelen te nemen - bijvoorbeeld de auto's weg te halen - maar dat blijkt niet nodig.

Brug afgesloten, scheepvaart gestremd

Rijkswaterstaat weet nog niet wanneer het verkeer weer over de brug kan. Het scheepvaartverkeer tussen Grave en Sambeek is ook gestremd. Er wordt bekeken of het doorgaande scheepvaartverkeer kan worden omgeleid.

Verslaggever Steven Ophoff zag vrijdagmorgen dat het schip niet meer bij de brug ligt:

Het schip ligt zo'n 500 meter stroomafwaarts aan de kade. De bovenkant ligt eraf. De schipper miste een afslag, mogelijk speelde de mist een rol.

