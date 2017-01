'Hier werken mensen vanuit hun hart'; bijzonder stukje Zutphen door sloop bedreigd

ZUTPHEN - Op een afgelegen stukje industrieterrein in Zutphen zit 'Het dagelijks bestaan'. Een stichting die hulp biedt aan jongeren die op de één of andere manier vastlopen in hun leven. Hier krijgen ze hulp, kunnen ze wonen en werken. Maar het dagelijks bestaan wordt bedreigd, want de grond is opgekocht en de huizen waarin ze zitten worden komend jaar gesloopt.

Het is een bijzonder stukje van Zutphen, zo vlakbij de IJssel en tussen de bedrijven. Maar hier staan bijna 30 arbeiderswoningen waar jongeren wonen, leven en werken. Ook verschillende begeleiders wonen op het terrein. 'Het is een soort familie', zegt Pim Smeets, één van de jongeren die er woont.

Vanuit het hart

Hij woont hier nu bijna een jaar. Hij zocht een dak boven zijn hoofd en klopte op een dag aan bij Het dagelijks Bestaan. 'Ja ze vroegen eigenlijk niet zoveel, ze zeiden gewoon kom maar... ' Het voelt voor hem heel anders dan bij andere instanties of de reguliere jeugdzorg. 'Hier werken mensen omdat ze het doen vanuit hun hart. '

Op het terrein wonen 12 jongeren, maar er komen ook ongeveer 30 jongeren naar de dagactiviteiten. Sommigen gaan naar een gewone school of opleiding. Maar ook op het terrein zelf kunnen ze van alles doen. Er wordt dagelijks gekookt voor de groep en er is een kapper en een keramiekatelier. Daarnaast onderhouden ze zelf de huizen.

Zorgen over de toekomst

Het Dagelijks Bestaan zit sinds 2013 in de oude arbeidershuisjes, min of meer anti-kraak. De medewerkers van de stichting weten vanaf het begin dat deze plek tijdelijk is. De huizen worden dit jaar gesloopt. Maar waar moeten ze naar toe? Ingrid Rebel van het Dagelijks Bestaan heeft nog geen idee. Het is lastig om een soortgelijke locatie te vinden. 'Ja we zijn heel bang dat dit uit elkaar valt. Dat straks iedereen overal zit. Want ja dat zou ik heel erg vinden. Dat is juist onze kracht. Dit is een buurtje. We zorgen hier voor elkaar. '

Ze neemt het niemand kwalijk dat er nog geen plek is gevonden. 'We hopen alleen wel dat de gemeente meedenkt met ons. Geld hebben we niet nodig, maar wel een plek om te wonen en verblijven.' Aanvankelijk moesten ze eind januari al weg van de Mars, maar dat is inmiddels uitgesteld tot begin mei. Of er tegen die tijd een geschikte plek is gevonden is vooralsnog de vraag. Pim denkt er vaak aan de laatste tijd. 'Ik wil hier niet weg, ik voel me hier thuis.'