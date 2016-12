Schip met benzeen ramt brug, weg afgesloten tussen Nederasselt en Grave

GRAVE - De N324 tussen Grave(NB) en Nederasselt is sinds donderdagavond afgesloten. Een Duits binnenvaartschip is donderdagavond tegen een sluis bij de Thompsonbrug aangevaren. Er werd groot alarm geslagen, omdat het schip de gevaarlijke stof benzeen vervoerde.

Er is volgens de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid geen gevaar voor de omgeving. In de wijde omgeving worden geen gevaarlijke stoffen gemeten.

Benzeen is erg giftig, de dampen zijn kankerverwekkend en explosiegevaarlijk.

Vijf bemanningsleden zijn rond middernacht van het schip gehaald. De kapitein is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Vier andere opvarenden zijn ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel.

De sluis is zwaar beschadigd. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de waterstand nu de sluis is beschadigd.

LIVEBLOG (gesloten):

2.10 We sluiten het liveblog. Als er meer nieuws is over de aanvaring dan volgt u dat in onze reguliere berichtgeving op de site en app en in de ochtendshow van Radio Gelderland om 06.00 uur.

2.08 Metingen wijzen uit dat er geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Het advies om preventief ramen en deuren te sluiten is ingetrokken, meldt de gemeente Grave.

1.24 Er worden nog steeds metingen verricht bij het schip en de brug.

1.21 De brug is overigens nog steeds afgesloten en dat blijft voorlopig zo.

1.11 Verslaggever Alice van der Plas van Omroep Brabant loopt over de Thompsonbrug. Zie het filmpje hieronder.

0.53 De gemeente Grave meldt dat de bemanningsleden van het schip zijn gehaald.

0.51 Het crisisteam zit momenteel in overleg. De woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid kan momenteel niet meer informatie geven.

0.36 Het is lastig te zien in het donker, maar dit is de schade aan de sluis.

Foto: Omroep Gelderland

0.33 Onze verslaggever ziet nu dat er vijf ambulances ter plaatse komen.

Foto: Omroep Gelderland

0.15 Een sluisdeur is zwaar beschadigd, ziet onze verslaggever. Er zit een groot gat in. Er stroomt met veel kracht water doorheen.

0.12 De gemeente Grave adviseert inwoners om uit voorzorg ramen en deuren gesloten te houden.

23.51 Er is geen gevaar voor de omgeving, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Er worden in de wijde omgeving geen concentraties benzeen gemeten. Of er benzeen is vrijgekomen kan de woordvoerder nog niet zeggen.

23.49 Volgens 112 Gld-zuid gaat het om dit schip.

23.46 Eerste filmpjes uit Grave en Nederasselt staan op de site en app.

23.44 In tegenstelling tot eerdere berichten is het luchtalarm in Grave niet afgegaan.

23.36 Onze verslaggever ruikt geen vreemde geur bij de brug.

23:34 Het gaat volgens de politie om een binnenvaartschip dat eerder op de avond tegen een pijler van de brug was gevaren. Eerste onderzoek wees uit dat die stoffen niet vrijkwamen, maar later werd toch een damp gemeten boven het schip. Daarop werd alarm geslagen.

23.30 Zo ziet Thompsonbrug tussen Grave en Nederasselt er momenteel uit. Foto: Omroep Gelderland

23.25 Benzeen is erg giftig, de dampen zijn kankerverwekkend en explosiegevaarlijk. Het komt vrij bij tabaksrook, benzinestations, uitlaatgassen van auto’s en industriële emissies. Zowel bij inslikken, huidcontact als inademen kunnen gezondheidseffecten optreden. Hier meer info.

23.24 De schipper is tegen een sluisdeur gevaren.

23.23 In Grave is het luchtalarm afgegaan, meldt Omroep Brabant.

23.21 Dit is de plek van de aanvaring van het schip.

23.00 De brug tussen Nederasselt en Grave is afgesloten. De N324 is afgesloten.

22.55 Volgens de politie zijn er mogelijk gevaarlijke stoffen vrijgekomen na een aanvaring met een schip op de Maas bij Nederasselt en Grave.

22.45 Hulpdiensten hebben opgeschaald naar GRIP2. Klik hier voor de uitleg van GRIP2.

22.31 Eerste melding van het ongeval op de Maas bij de hulpdiensten.