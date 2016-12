HIERDEN - Een recreatiewoning op bungalowpark Onze Woudstee in Hierden is donderdagavond door brand verwoest.

Het gaat om een leegstaande bungalow, meldt de brandweer. De brandweer had het vuur snel onder controle. Er raakte niemand gewond.

De omgeving had weinig overlast van de brand. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.