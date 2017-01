Plons! Op deze plekken kun je meedoen aan een nieuwjaarsduik

ARNHEM - Echte bikkels duiken op nieuwjaarsdag traditiegetrouw het ijskoude buitenwater in voor een nieuwjaarsduik. Mocht je dit ook van plan zijn of het graag willen zien, dan kun je op dit handige kaartje zien waar je moet zijn.

Handdoek en muts

Wie zelf een duik gaat wagen moet op de meeste plaatsen zelf een handdoek meenemen. Ook badkleding en een muts van een bepaald worstenmerk zijn een pre.

Niet op zondag…

De Nieuwjaarsduik in Nijkerk gaat dit jaar niet door omdat Nieuwjaarsdag op een zondag valt. De duik in Harderwijk vindt om dezelfde reden op 7 januari plaats. De Nieuwjaarsduik in Wageningen in de Rijn is geannuleerd, de volgende dag is er wel een nieuwjaarsduik in Zwembad De Bongerd.

