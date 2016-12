VVD Culemborg: meer recherche op autobranden

CULEMBORG - De VVD in Culemborg wil dat er meer recherche-capaciteit wordt vrijgemaakt om een eind te maken aan de reeks autobranden in de stad. Fractievoorzitter Monica Wichgers deed die oproep eerder ook al in de raadsvergadering.

Burgemeester de Vet heeft toegezegd de wens neer te leggen bij de politie. Monica Wichgers: 'Ik deed die oproep omdat dit volgens mij de enige manier is om de reeks branden te stoppen. Het gaat hier om criminele elementen en die moeten worden gepakt.'

Ze benadrukt dat politie-inzet geen zaak van de gemeenteraad is, maar dat ze de oproep deed om uitdrukking te geven aan de onrust in de stad. 'Ons veiligheidsbeleid werkt goed, daar ben ik van overtuigd. Maar op criminelen kun je geen beleid maken. Dat is een zaak voor de politie.'

Doet de gemeente genoeg? Ja!

De fractievoorzitter van de ChristenUnie in Culemborg Daniel Jumelet is helder als hem wordt gevraagd of de gemeente genoeg doet. 'Ja. Daar ben ik van overtuigd. We zijn vorige week in beslotenheid bijgepraat over de hausse van autobranden en de aanpak ervan. Daar was ook de korpsleiding van de politie bij. Ik weet dat ze er alles aan doen. Wat dat precies is mag ik niet zeggen.'

Komst moskee niet omstreden

Verder zegt hij dat hij het gevaarlijk vindt om de brand in de toekomstige moskee toe te schrijven aan een anti-islam beweging. 'Je ziet dat die link in de media wordt gemaakt. Ik sluit niets uit, maar zoiets stellen is te voorbarig. Engelse media spreken van een aanval en vergelijken deze brand met aanvallen op moslims in Europa. Dat gaat te ver en vind ik gevaarlijk.'

Daniel Jumelet wijst erop dat de komst van de moskee op deze plek, toen het bekend werd, niets losmaakte in Culemborg. 'Het is een markante plek aan een invalsweg van de stad. Een groot gebouw. Ik heb niemand gehoord in de stad die daar een probleem mee had. Je zou verwachten dat bewoners daartegen in verzet zouden komen. Dat is allemaal niet gebeurd.'