Burgemeester Culemborg: voldoende politie tijdens jaarwisseling

CULEMBORG - Tijdens de jaarwisseling is er voldoende politie op de been in Culemborg. Burgemeester Kees Jan de Vet heeft daar afspraken overgemaakt met de politie en het Openbaar Ministerie.

'U mag van mij verwachten dat we in Culemborg de jaarwisseling altijd op een zorgvuldige wijze organiseren. Dat hebben we ook gedaan. Ik heb nog wel even nagelopen of alle aandacht daarin zit die we het moeten geven, gegeven de ervaringen van vannacht.'

De Vet wil niet zeggen hoe de politie wordt ingezet. 'Het lijkt me niet in het belang van het onderzoek dat ik me daar verder gedetailleerd over uitlaat.'

Woensdagavond woedde een grote brand in het voormalige zwembad, waarin een moskee zou komen. Diezelfde nacht gingen nog eens 6 auto's in vlammen op. De burgemeester wil niet zeggen of er een verband is tussen de branden.

Ernstige kwestie

De branden in Culemborg zijn volgens de burgemeester onacceptabel. 'Het is een ernstige kwestie. Dat was voor mij ook aanleiding om overleg te voeren met politie en Openbaar Ministerie. Ik vind het heel belangrijk voor Culemborg dat we grondig onderzoek doen.'

De burgemeester kan nog weinig melden over dit onderzoek. 'We hebben hier in Culemborg al langere tijd te maken met autobranden en daar komt vannacht nog bovenop. Dus ik vind in de eerste plaats belangrijk dat politie en justitie hun werk goed kunnen doen. Ik kan over dat onderzoek op dit moment niets melden.'

Hij merkt dat er onrust in Culemborg is. 'Er zijn zelfs mensen in Culemborg van wie de auto een aantal malen in brand is gestoken. Dus dat is wat mij betreft beslist onacceptabel.'

Nog niemand aangehouden

Zelf heeft hij gesproken met het bestuur van de moskee. 'Ik heb vanmiddag ook een gesprek gehad met het bestuur van de moskee. Ik ben bij een gebedsdienst geweest. We hebben over en weer vertrouwen naar elkaar uitgesproken.'

De politie laat weten dat er nog niemand is aangehouden voor de branden. Ook de politie laat weten verder weinig over het verloop van het onderzoek te kunnen melden.