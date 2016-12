Handelaar verlinkt: 250 kilo illegaal vuurwerk afgepakt

Foto: Politie Nijmegen Zuid

NIJMEGEN - De politie heeft een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk in beslag genomen. Het gaat om zo'n 250 kilo. Dit gebeurde donderdagmiddag in de wijk Hatert in Nijmegen

Het vuurwerk lag opgeslagen in de schuur van een woning. De politie had hierover een anonieme tip ontvangen. De eigenaar, een 38 jarige man, is aangehouden.



Legaal vuurwerk mag vanaf donderdag verkocht worden. Aansteken mag pas op Oudejaarsavond.

