Honderden mensen lopen mee voor omgekomen Niels uit Culemborg

Foto: Omroep Gelderland

CULEMBORG - Honderden mensen liepen vanmiddag mee met de fakkeltocht die in Culemborg gehouden is voor de omgekomen Niels. De autistische jongen (18) verdween in november, zijn lichaam is vorige week gevonden in de Lek.

Jeroen Windhorst, de oude buurman van Niels Wienberg, is erg blij met de enorme opkomst en het feit dat ook burgemeester Kees Jan de Vet mee loopt. 'Dit laat zien dat het leeft in Culemborg en niet alleen bij de familie en de intense kring eromheen.' Kilometerslang De stoet vertrok rond 17.00 uur vanaf de Markt en de lengte van de route was ruim drie kilometer lang. Er was geen familie van Niels aanwezig bij deze herdenking. Voor hen is het nog te heftig; ze maken zich op voor de uitvaart van Niels, morgen. Eerbetoon Sommige mensen hebben bloemen meegenomen voor Niels Wienberg, zoals een vrouw die de broer van Niels Wienberg goed kent. 'Die bloemen hebben we speciaal vanmiddag uitgekozen om mee te nemen naar zijn rustplaats.' Windhorst benadrukt dat deze stille tocht goed past bij de persoonlijkheid van Niels. 'Hij stond voor iemand die mensen in verbinding brengt en juist vanavond laten we zien dat die verbinding heel erg belangrijk is.' Zoektocht De zoektocht naar Niels hield de gemoederen weken bezig. Er kwamen tips binnen en mensen dachten hem gezien te hebben. Hondenspeurteams en vele vrijwilligers, veelal uit Culemborg, trokken er op uit om te zoeken naar Niels. Vorige week zagen voorbijgangers zijn lichaam in de rivier de Lek. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf. Zie ook: 'Rust zacht, Niels'; mensen betuigen massaal steun na vondst lichaam Culemborger