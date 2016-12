300 mensen lopen mee voor omgekomen Niels uit Culemborg

Foto: Omroep Gelderland

CULEMBORG - Ongeveer 300 mensen lopen vanmiddag mee met de fakkeltocht die in Culemborg gehouden wordt voor de omgekomen Niels. De autistische jongen (18) verdween in november, zijn lichaam is vorige week gevonden in de Lek.

De stoet vertrok rond 17.00 uur vanaf de Markt en is ruim drie kilometer lang. Er is geen familie van Niels aanwezig bij deze herdenking. Voor hen is het nog te heftig; ze maken zich op voor de uitvaart van Niels, morgen. Wel loopt de burgemeester van Culemborg mee. De zoektocht naar Niels hield de gemoederen weken bezig. Er kwamen tips binnen en mensen dachten hem gezien te hebben. Hondenspeurteams en vele vrijwilligers, veelal uit Culemborg, trokken er op uit om te zoeken naar Niels. Vorige week zagen voorbijgangers zijn lichaam in de rivier de Lek. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf. Zie ook: 'Rust zacht, Niels'; mensen betuigen massaal steun na vondst lichaam Culemborger