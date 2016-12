Het knalt nu al, hier komen de ruim 1700 meldingen van vuurwerkoverlast vandaan

ARNHEM - Het regent al klachten over vuurwerkoverlast, hoewel op oudjaarsdag pas vuurwerk mag worden afgestoken. Bij het Meldpunt Vuurwerkoverlast zijn al meer dan 1700 meldingen uit Gelderland binnengekomen.

Over harde knallen, bijvoorbeeld van vuurwerkbommen, wordt veruit het meest geklaagd. Uit Ede komen de meeste meldingen. Daar staat de teller op 168. Daarna volgen Nijmegen (146), Apeldoorn (135) en Arnhem (131).

Hoeveel meldingen zijn er in jouw gemeente gedaan? Klik op de kaart.



In heel Nederland staat de teller op meer dan 16.000 meldingen. Gelderland staat vrijwel onderaan, alleen uit Friesland en Brabant komen minder meldingen.

Het meldpunt is een initiatief van dertig lokale GroenLinks-fracties. Zij willen de omvang van de vuurwerkoverlast in beeld brengen. De overlast kan via een website worden doorgegeven.

(De cijfers zijn gebaseerd op de meldingen die tot donderdagmiddag 13.00 uur waren binnengekomen)