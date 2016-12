Open dagen Koepelgevangenis Arnhem verplaatst

De Koepelgevangenis in Arnhem. Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - De geplande open dagen in De Koepel in Arnhem gaan niet door. De nieuwe uitbaters van het gevangenisgebouw, Prison Experience, konden de vergunningen en toestemming niet op tijd rondkrijgen.

'Wij moeten mededelen dat de open dagen wegens onoverkomelijke omstandigheden 29 en 30 december niet door kunnen gaan. Wij doen onze uiterste best om dit nog te realiseren in de kerstvakantie', is te lezen op de Facebookpagina van Prison Experience. Mensen die zich hadden aangemeld worden op de hoogte gehouden van de nieuwe datum.

Enkele vluchtelingen die eerder zijn opgevangen in De Koepel zijn teleurgesteld. Zij kwamen vandaag speciaal naar Arnhem om hun inmiddels overgekomen gezin te laten zien waar ze hadden gezeten.

Volgens een woordvoerder van de gemeente kwamen de vergunningen en toestemming niet op tijd rond. 'Ondanks goede wil en enthousiasme is het niet gelukt om de benodigde toestemming en vergunning rond te krijgen. Iedereen wil hierin zorgvuldig handelen, ook zeker richting de buurt.' Ook de gemeente zegt dat het op korte termijn goed komt.

Begin januari opent Prison Experience een Escape Room in de voormalige gevangenis, een spel waarin mensen zich laten opsluiten en door middel van puzzels en het uitvoeren van opdrachten kunnen ontsnappen. Eerder beloofde de organisatie twee open dagen op 29 en 30 december. Op die dagen zouden er rondleidingen gegeven worden.