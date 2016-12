Flinke vuurwerkfiles bij de grens, run op Duits vuurwerk

Foto via @paulclappers

EMMERICH AM RHEIN - Flinke drukte op de grenswegen vandaag. Nederlanders gaan massaal de grens over om vuurwerk te kopen bij de Oosterburen. En dat leidt zelfs tot lange vuurwerkfiles.

Volgens de VID staat er zelfs 7 kilometer file van het grensstadje 's-Heerenberg naar Emmerich. Ook vanuit Duitsland richting Nijmegen staan files.

En deze foto laat zien dat er bij een supermarkt in Emmerich ook nog een rij met vooral Nederlanders staat. De meesten komen voornamelijk voor Duits vuurwerk.

Het vuurwerk ligt daar gewoon in de supermarkt en is over het algemeen een stuk goedkoper dan het Nederlandse vuurwerk. Sommige kofferbakken worden overvol geladen.

En vuurwerk halen in Duitsland mag, volgens deze site van de Nederlandse politie. Wel zijn daar eisen aan verbonden.