Familie wil eerherstel voor Robert (32) die overleed bij vechtpartij op de Wallen

ARNHEM - Robert Gerritsen heeft 'geen enkel aandeel' gehad in de vechtpartij op 3 september in Amsterdam. Dat zegt zijn familie in een schriftelijke verklaring. De 32-jarige man uit Voorthuizen overleed kort na de vechtpartij.

'Wij als nabestaanden hebben de beelden mogen bekijken waarop duidelijk te zien is dat hij er niet bij betrokken was', schrijft de familie in de verklaring die in handen is van de Barneveldse Krant.

Van vredestichter naar vechtersbaas

Gerritsen vierde met vrienden een vrijgezellenfeestje op de Wallen in Amsterdam, waar een vechtpartij uitbrak. In eerste instantie werd aangenomen dat Gerritsen de ruzie probeerde te sussen, maar later bleek dat zijn vriendengroep ook bij de vechtpartij betrokken was.

'We treden nu naar buiten omdat we eerherstel willen voor Robert. Hij is anderhalve week een vredestichter geweest en daarna kantelde het beeld totaal en zou hij een vechtersbaas zijn, een beeld dat nu nog steeds bestaat. Maar de verhalen die over Robert de ronde doen en datgene wat wij op de camerabeelden gezien hebben, komen absoluut niet met elkaar overeen. Robert heeft zich onttrokken aan de vechtpartij', schrijft de familie.

Aanhoudingen

De politie heeft na de vechtpartij op 3 september drie Roemenen en vijf vrienden van Robert Gerritsen aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de vechtpartij, maar mogen de rechtszaak in vrijheid afwachten.

Volgens de familie heeft het OM gezegd dat Robert Gerritsen 'inderdaad geen aandeel heeft in dit verhaal'. 'Robert heeft kortgezegd ontzettend veel pech gehad, zegt justitie. Een verzoek van de familie aan het OM om mededelingen in de pers te corrigeren is niet gehonoreerd, schrijft de familie.

OM gaat niet in op individuele rollen

Het Openbaar Ministerie laat weten onlangs inderdaad de gebeurtenissen op 3 september met de familie Gerritsen te hebben besproken. 'In dat gesprek hebben de officieren van justitie hun medeleven betuigd en hebben ze de stand van zaken van het onderzoek uit de doeken gedaan', zegt Evert Boerstra van het Openbaar Ministerie Amsterdam. 'We hebben - zoals ook eerder in de media is gemeld - aangegeven dat de zaak in essentie om een vechtpartij tussen twee groepen ging.'

Het OM ontkent gezegd te hebben dat Gerritsen geen aandeel had in de vechtpartij. 'Niet elk lid van de groep had een even groot aandeel, dat is ook op de beelden te zien. Maar welke rol zij speelden wordt pas besproken tijdens de rechtszaak.'

Gerritsen liet een vrouw en twee jonge kinderen na.

